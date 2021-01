De virada, Bayern goleia Mainz com 2 de Lewandowski e retoma ponta do Alemão

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Bastaram 45 minutos para o Bayern de Munique conquistar mais uma vitória no Campeonato Alemão – e de goleada. Neste domingo, na Allianz Arena, o time foi surpreendido no primeiro tempo, indo ao intervalo perdendo por 2 a 0. Mas massacrou o adversário na etapa final, triunfando por 5 a 2. O polonês Robert Lewandowski marcou duas vezes.

Continua depois da publicidade

O triunfo recoloca o Bayern na liderança ao fim da 14.ª rodada, com 33 pontos e 2 de vantagem para o RB Leipzig. Já o Mainz segue afundado na zona de rebaixamento, na penúltima posição, com apenas seis pontos. E Lewandowski chegou aos 19 gols, disparado na artilharia, com nove a mais do que Haaland, do Borussia Dortmund.

Essa diferença entre os times na tabela, porém, não se refletiu em campo no primeiro tempo. E Jonathan Burkardt abriu o placar aos 32 minutos, após passe de Danny Latza. O segundo gol do Mainz foi marcado aos 44, de cabeça, por Alexander Hack, depois de cobrança de falta de Daniel Brosinski.

Advertisement

Só que aí o Bayern foi avassalador no segundo tempo. Kimmich abriu a reação aos cinco minutos, marcando após passe de cabeça de Lewandowski. Aos dez, Sane recebeu passe de Kimmich na direita, cortou para o meio e bateu, igualando o placar. A virada poderia ter vindo aos 19, mas o gol contra de Leandro Bareiro foi anulado após consulta ao VAR.

Continua depois da publicidade

Aos 25, não houve jeito. E Süle, acionado no intervalo, marcou, aproveitando rebote de cabeceio de Müller. Depois, enfim vieram os gols de Lewandowski. O primeiro deles foi de pênalti, aos 31, após Davies ser derrubado na grande área. Já aos 38, de cabeça, completou cruzamento de Müller, na sequência de linda jogada coletiva.

Após a goleada, o Bayern voltará a campo na próxima sexta-feira, quando visitará o Borussia Mönchengladbach. No dia seguinte e como mandante, o Mainz enfrentará o Eintracht Frankfurt.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.