São Paulo oficializa volta de Muricy como coordenador técnico: 'Está em casa'

Um dia após a posse de Julio Casares, um dos primeiros nomes acertados para trabalhar na gestão do futebol do São Paulo sob a sua presidência foi oficializado: Muricy Ramalho. O ex-treinador retorna ao clube para o cargo de coordenador de futebol, tendo sido confirmado em vídeo publicado nas redes sociais.

Muricy vai atuar no dia-a-dia entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria do São Paulo, iniciando o seu trabalho na equipe dirigida por Fernando Diniz a partir do começo da próxima semana, no CT da Barra Funda.

A longa ligação de Muricy com o São Paulo foi exaltada pelo clube no anúncio, realizada com a mensagem “Muricy tá em casa” no Instagram. Ele trabalhou pelo time pela última vez como técnico entre setembro de 2013 e 2015. Na sequência, treinou o Flamengo por apenas 25 jogos e se afastou por conta de um problema de saúde. Depois foi contratado pelo Grupo Globo para ser um dos comentaristas do SporTV e da Globo.

Muricy foi jogador do clube durante quase toda a década de 1970. Como técnico, faturou três títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro, de 2006 a 2008. E dias antes da eleição de Casares, Muricy encerrou o trabalho como comentarista no Grupo Globo para assumir um cargo na diretoria do São Paulo.

