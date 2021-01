Bolsonaro continua no litoral paulista e participa de pesca

Por Estadão - Estadão 17

O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua no litoral paulista neste final de semana. Um vídeo divulgado neste sábado no Twitter pelo Secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, mostra o presidente participando de uma pesca na região.

“Na simplicidade de um pescador amador, chinelo de dedo, camisa, bermuda e caniço na mão, admiramos mais o Chefe de Estado com gostos espartanos e alma pura”, escreveu Seif Júnior, em publicação na rede social. “Pescar com nosso Presidente, além de muito bacana, demonstra toda sua simplicidade e apreço com a pesca e pessoas que dela vivem”, completou o secretário.

O presidente pulou, na sexta, do barco em que estava e nadou até a orla da Praia Grande provocando aglomeração entre os banhistas, que o cumprimentaram e tiraram fotos com a autoridade máxima do Executivo. Hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também reproduziu vídeo mostrando seu pai entre os banhistas. “Imagine outro político fazendo o mesmo em SP?”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

A atitude do presidente gerou diversas críticas e brincadeiras de representantes da oposição nas redes sociais em meio à pandemia de covid-19. Hoje, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), por exemplo, brincou que a praia ficou “imprópria” para banho.

Ernani Fagundes

Estadao Conteudo

