Manchester United vence Aston Villa e iguala pontuação do líder Liverpool

O Manchester United esquentou a disputa pela liderança do Campeonato Inglês logo no primeiro dia de 2021. Nesta sexta-feira, derrotou o Aston Villa por 2 a 1, no Old Trafford, pela 17.ª rodada, e igualou a pontuação do primeiro colocado Liverpool, que só vai atuar na segunda.

Com o triunfo sobre o time de Birmingham, o Manchester chegou aos 33 pontos do Liverpool, que visitará o Southampton na conclusão da rodada. Em boa fase, o United está há dez jogos invicto no Inglês, com oito triunfos e dois empates. O Aston Villa, que até teve um bom início na competição, está na sexta posição, com 26 pontos, fora da zona de classificação aos torneios europeus.

O triunfo do Manchester começou a ser definido aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Aaron Wan Bissaka cruzou para o francês Anthony Martial, que mandou de cabeça para as redes, superando o goleiro argentino Emiliano Martínez, em uma jogada iniciada por Paul Pogba.

Mas o Aston Villa exibiu resistência e diminuiu no começo da etapa final, aos 13, com gol do burquinês Bertrand Traoré, que marcou após passe de Jack Grealish. Porém, após consulta ao VAR, a arbitragem marcou pênalti do brasileiro Douglas Luiz em Pogba. O português Bruno Fernandes converteu a cobrança dando a vitória ao Manchester.

Assim, o time aumentou as esperanças de voltar a ser campeão inglês, algo que não acontece desde 2013, quando ainda era dirigido por Alex Ferguson, que foi um dos autorizados ao comparecer ao Old Trafford nesta sexta-feira, um dia após o seu aniversário de 79 anos.

Embalado, o United voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando receberá o rival Manchester City para a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Já o Aston Villa vai encarar na próxima sexta, em Birmingham, o Liverpool, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

