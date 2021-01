Paes propõe lei para desindexar contratos e desvincular receitas

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou em seu discurso de posse que vai propor a criação de uma lei de emergência fiscal, que tem por finalidade criar um arcabouço legal para evitar que eventuais futuros prefeitos arrasem com as contas públicas.

Continua depois da publicidade

“Vamos desindexar contratos e desvincular receitas, desobrigar despesas e ampliar todo o arcabouço de responsabilidade fiscal. Com isso vamos montar um novo marco legal que não permitirá a qualquer prefeito destroçar as contas do município”, disse Paes em referência à situação deixada pelo seu antecessor, o ex-prefeito Marcelo Crivella, que cumpre prisão domiciliar.

O prefeito publicou hoje no Diário Oficial do Município 45 decretos para tentar organizar as contas da cidade, após receber um “caixa zerado”, segundo ele, e muitas suspeitas de corrupção.

Advertisement

“Em fevereiro vamos apresentar propostas de leis para os próximos meses, começando com a previdência municipal, reforma de tributos e cancelamento de subsídios”, afirmou o prefeito do Rio.

Continua depois da publicidade

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.