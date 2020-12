Vereador de Guaçuí, José Augusto morre aos 65 anos vítima da Covid-19

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 276

Após 13 dias internado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, José Augusto Alves de Paula, o popular ‘José Augusto Crente’, vereador na Casa de leis de Guaçuí, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19 e faleceu aos 65 anos na manhã desta terça-feira (1).

Ele foi entubado no último domingo (29) devido a gravidade de seu quadro de saúde, e teve piora nos últimos dias. A prefeita Vera Costa decretou luto municipal.

“Zé era uma pessoa simples, bem humorada, sempre fazendo piadas, homem do campo e sempre preocupado em fazer as pessoas sorrirem. Infelizmente perdemos mais um para esse vírus. Zé deixará saudades”, lamentou Ângelo Moreira, presidente da Câmara Municipal.

O vereador conhecido nasceu no dia 18 de novembro do ano de 1955, no município de Guaçuí, filho de Antônio Serafim Alves e Mirtis Alves de Paula. Agricultor, casado, pai de seis filhos, morador da comunidade de São João da Serra, Zona Rural de Guaçuí.

Entende que Deus é o Senhor de toda a vida, portanto, todas as áreas da atividade humana são importantes para o verdadeiro cristão, principalmente a política. Foi por esta razão que José Augusto entrou na política, com o objetivo de servir ao próximo, já que a união das pessoas de bem em torno de um mesmo objetivo assegura o crescimento da nossa cidade.

Reeleito em 2016 com 223 votos para a 18ª Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Guaçuí, está no seu segundo mandato. José Augusto era Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e de Defesa do Cidadão.

