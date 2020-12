Veja a lista com os nomes mais escolhidos para bebês em 2020

Por Redação - Redação 236

Se você convive com pessoas que têm crianças de até 10 anos, é muito provável que pelo menos uma delas tenha escolhido chamar o filho de Miguel — isso porque, segundo a plataforma BabyCenter, esse foi o nome mais escolhido para meninos em 2020 e lidera o topo do ranking há dez anos consecutivos. Para as meninas, o nome preferido deste ano foi Helena, campeão entre pais e mães há três anos. Miguel é seguido no ranking por Arthur (2º), Heitor (3º), Théo (4º) e Davi (5º); Helena aparece à frente de Alice (2º), Laura (3º), Manuela (4º) e Isabella (5º).

O levantamento é feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital ao longo do ano. Entre os nomes que mais subiram na preferência de pais e mães estão Ravi, José, Matteo, Otto, Josué, Oliver, Theodoro, Levi e Gael para meninos, e Maria Liz, Aurora, Ayla, Ana, Luna, Louise e Melina para meninas.

O BabyCenter chama atenção para a “subida meteórica” de Liz, que ocupa o 9º lugar, e prevê que o nome entre no top 5 em 2021. Liz e Gael lideram entre nomes mais curtinhos, que crescem cada vez mais. Enquanto isso, Enzo e Maria Valentina (sim, do meme de 2018) estão entre os que mais caíram na escolha dos nomes — além destes, também “sumiram” Ícaro, Martim, Davi Luiz, Pérola, Ana Júlia e Amanda.

Top 10 para meninos:

Miguel — Arthur — Heitor — Théo — Davi — Bernardo — Gael —Gabriel — Pedro — Samuel

Top 10 para meninas:

Helena — Alice — Laura — Manuela — Isabella —Sophia — Luisa —Heloísa — Liz — Cecília

Com informações, Universa

