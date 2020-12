Transporte coletivo de Cachoeiro mantém ampliação da oferta durante risco moderado

Por Redação - Redação 47

A operação do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim mantém o processo de ampliação dos atendimentos, após a entrada da cidade na classificação de risco moderado para Covid-19. Durante a primeira quinzena de dezembro, já foram ofertadas cerca de 300 novas viagens, considerando horários vigentes em dias úteis e fins de semana.

De acordo com a Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), a operação do transporte coletivo foi mantida e ampliada devido, especialmente, à manutenção do funcionamento do comércio em horário integral.

“A oferta no transporte coletivo é sempre adequada à demanda de passageiros. Inclusive, autorizamos aumento na oferta em decorrência da previsão do aumento de número de passageiros durante esta época de compras de natal, o que vem se confirmando”, explica o diretor-presidente da Agersa, Vanderley Teodoro se Souza

A média diária de passageiros durante a última quinzena de novembro ficou em 23 mil por dia. Já na primeira quinzena de dezembro a média subiu para 25 mil passageiros diários.

“A previsão é que a demanda aumente mais um pouco na próxima semana. Por isso, já autorizamos viagens extras para o período após 19h e aos fins de semana em 21 linhas até a próxima quinta-feira (24). No dia 24 haverá operação de reforço durante todo o dia nas linhas que comumente apresentam maior demanda”, acrescenta Vanderley Teodoro

A limpeza dos ônibus tem sido intensificada e os usuários do transporte coletivo têm se adequado às medidas sanitárias. Mesmo com aumento no número de passageiros, as reclamações na Ouvidoria da Agersa a respeito de uso de máscaras e aglomeração têm reduzido. Na última quinzena de novembro, foram recebidas 14 reclamações gerais a respeito do transporte coletivo. Nesta primeira quinzena de dezembro, foram apenas 8.

Para conferir todos os horários, basta acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (novotrans.com.br). Os horários temporários para atendimento de Natal também já estão disponíveis nos sites.

