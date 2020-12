Startup de Cachoeiro de Itapemirim é acelerada pelo maior programa da América Latina

Por diagramacao - diagramacao 79

O Sobamba foi uma das 5 startups do Espírito Santo, a única do Sul do estado a ser selecionada para o InovAtiva, o maior programa de incentivo e crescimento de startups da América Latina. Foram 4 meses de mentoria e treinamento com executivos das maiores empresas do mercado, como Mercado Livre, Google, Globo, SBT, entre outras. Além da apresentação final para graduação no programa, para a maior banca de investidores do Brasil. Ao todo foram 113 Startups aceleradas pelo programa em todo Brasil no ciclo 2020.2.

A plataforma conta hoje com mais de 200 profissionais cadastrados, com atuação focada em Cachoeiro de Itapemirim. Para 2021 a projeção é expandir para todo o Espírito Santo.

A InovAtiva

A primeira etapa do programa da Inovativa Brasil contou com quase 500 startups. O Sobamba foi classificado entre os 112 escolhidos. No Espírito Santo foram apenas 5 empresas e o Sobamba é a única do sul do estado.

O InovAtiva Brasil foi criado em 2013 pelo Ministério da Economia, sendo idealizado e articulado para se tornar uma ferramenta de gestão pública que realiza aceleração, conexão, visibilidade e mentoria para startups em todo o território nacional.

Em 2016, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) somou esforços com o Ministério da Economia e se tornou co-realizador, trazendo capilaridade nas ações do programa pelo país.

Atualmente, o programa é coordenado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo Sebrae.

O Sobamba

O Sobamba é uma plataforma digital para conectar prestadores de serviço e clientes. Sempre que você precisar de pedreiro, eletricista, pintor, podóloga, fretista, costureira ou qualquer outro prestador de serviço é só acessar www.sobamba.com.

