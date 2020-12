Senado aprova proposta que regulamenta aquisição de propriedade rural por estrangeiros

Por Redação - Redação 12

O Plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (15), o relatório do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) do projeto de lei 2963/2019. Conhecida como “terra para mais empregos e mais alimentos”, a proposta de autoria do senador Irajá (PSD-TO) regulamenta a aquisição, posse e o cadastro de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Leia mais em Revista Safra ES

