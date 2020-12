Secretário de Saúde afirma que até terça-feira (29) mais 37 leitos de UTI para Covid serão abertos no ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 134

Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (28) sobre o enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que até esta terça-feira (29), mais 37 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 serão abertos no Estado.

Ainda em seu pronunciamento, Nésio disse que é necessária muita cautela neste momento e pede a conscientização da população com as festas de fim de ano. Devido às festividades do período e o contato entre as pessoas, o secretário afirmou que os números devem ter um aumento significativo, mas que o Estado irá começar 2021 com um trabalho mais robusto para o enfrentamento da pandemia.

“O verão e as festas de final de ano tendem a ter um aumento de proliferação da doença. Muitas famílias capixabas compreenderam as orientações para o Natal. Então queremos reforçar que as festas de fim de ano seja também assim”, disse o secretário.

As cidades capixabas podem traçar estratégias de combate ao novo coronavírus, segundo explicou o Subsecretário em Vigilância de Saúde, Luiz Carlos Reblin. “Se o município é litorâneo, pode ser feito uma restrição de acesso às praias, por exemplo. A prefeitura municipal pode adotar medidas complementares mais restritivas daquelas que são passadas pelo estado”, finalizou.

