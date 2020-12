Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro recebe quatro novas ambulâncias

Por Redação - Redação 43

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, nesta semana, quatro novas ambulâncias. Os veículos já estão sendo utilizados pelos Pronto Atendimentos municipais.

Duas ambulâncias foram destinadas à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h) do bairro Marbrasa; uma para o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG) e outra para o Pronto Atendimento do distrito de Itaoca.

Dos quatro veículos, três são fruto de emenda parlamentar, totalizando R$ 510 mil, e uma outra, no valor de R$ 156.850, a Semus recebeu de uma empresa. Com as novas aquisições, a secretaria passou a contar com 16 ambulâncias para atendimento às demandas de pacientes do município.

“A chegada dessas quatro novas ambulâncias representa um investimento importante para a elevação da quantidade de veículos à disposição e para a modernização constante da frota”, destaca a secretária municipal de Saúde em exercício, Alexandra da Penha Araújo Cruz.

Samu 192

Na semana passada, a Prefeitura de Cachoeiro assinou o contrato para a instalação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) no município. Com isso, Cachoeiro terá outras quatro ambulâncias a partir do ano que vem, sendo uma de suporte avançado, uma de suporte intermediário e duas de suporte básico.

“As ambulâncias do Samu são totalmente equipadas para atendimento pré-hospitalar de maior complexidade. Batalhamos muito para a instalação de uma base em Cachoeiro e continuamos buscando os investimentos necessários à melhoria do atendimento em saúde no município”, afirma o prefeito Victor Coelho.

