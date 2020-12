Sebrae/ES apresenta resultados do Programa de Inovação e lança e-book com boas práticas para o segmento

Por Redação - Redação 9

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) tem como um dos objetivos impulsionar a inovação do estado e o resultado desse trabalho, feito por meio do Programa Sebrae de Inovação vai ser apresentado no próximo dia 14 de dezembro. O evento será online, às 10 horas, voltado para todos os atores do ecossistema capixaba de inovação, sejam empreendedores, gestores públicos ou privados e ambientes promotores de inovação.

“O programa foi desenhado e planejado em 2019, alinhado com as estratégias dos Ministério da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, também com as demandas colocadas pelo nosso ecossistema de inovação estadual, através da Mobilização Capixaba pela Inovação – MCI. O objetivo é mostrar para a população capixaba, especialmente os empreendedores, como o Sebrae tem atuado para impulsionar a inovação em micro e pequenas empresas, destaca o Gerente de Inovação do Sebrae/ES, Leonídio Pinheiro.

Ao todo quatro projetos fazem parte do programa: Educação Empreendedora, Negócios Inovadores, Capital Empreendedor e Habitats de Inovação. Além do compartilhamento dos resultados das ações, também será lançado o e-book “BIS – Bloom Innovation Spaces”, com apresentação de boas práticas dos habitats de inovação capixabas.

Direcionado às equipes gestoras de ambientes de inovação, como incubadoras, aceleradoras, LAB´s, co-workings e também aos gestores públicos, “o e-book apresentará os resultados alcançados na implantação da metodologia BIS junto aos habitats de inovação do Espírito Santo. Ele também sistematiza boas práticas desses ambientes no desenvolvimento de negócios inovadores e pode colaborar na definição de políticas públicas de inovação”, ressalta Leonídio. O livro virtual ficará disponível gratuitamente.

Para participar do evento de apresentação de resultados e lançamento de e-book, basta acessar a Loja Sebrae/ES (loja.sebraees.com.br) e buscar por Seminário online Programa Sebrae de Inovação: Compartilhamento de resultados e boas práticas. A inscrição é gratuita.

