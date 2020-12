Santa Casa de Cachoeiro pede doação de sangue para abastecer estoques para os feriados de fim de ano

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 35

Com as proximidades das festas de fim de ano, o número de doadores de sangue na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro diminui. E é justamente neste período que cresce a demanda de pessoas que precisam de transfusão.

Segundo a enfermeira supervisora do Banco de Sangue, Cintia Pimenta, o estoque precisa ser abastecido para atender os pacientes que precisam com urgência. Ela explicou que é importante que as pessoas façam o agendamento e venham doar o mais rápido possível.

“O sangue leva cerca de três dias para ficar liberado para o uso do paciente porque precisa passar por todos os exames necessários para garantir a segurança de quem for receber”, disse.

Os tipos sanguíneos negativos são os mais difíceis de manter os estoques no nível desejado. Quem quiser fazer sua doação precisa ficar atento aos horários de funcionamento nesse período de fim de ano.

Nesta semana, o atendimento para coleta será feito até o dia 24 de dezembro, das 7 às 16 horas, com retorno na segunda-feira (28). Já na semana no Réveillon, as doações podem ser feitas até o dia 31, às 16 horas.

Agendamento

Para criar mais uma facilidade para quem quer fazer sua doação de sangue, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro também faz o agendamento pelo site da instituição.

Com a novidade, os interessados podem fazer o agendamento a qualquer hora do dia. Desde o início da pandemia, o hospital tem feito agendamentos para evitar aglomeração no local.

Na página também é possível ter acesso aos critérios necessários para doação.

Além do site, as pessoas também podem fazer o agendamento pelo telefone (28) 2101-2123.

