Samu no Sul do ES abre inscrições para vagas de trabalho; salário chega a R$ 4.675

Por Redação - Redação 82

Advertisement

Advertisement

Estão abertas, até a próxima segunda-feira (14), as inscrições para profissionais interessados em trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) na região Sul do Espírito Santo, incluindo Cachoeiro de Itapemirim. A seleção, por currículo, será para início imediato e cadastro de reserva.

Continua depois da publicidade

As vagas são para Condutor Socorrista, Coordenador, Enfermeiro do NEP (Núcleo de Educação Permanente), Enfermeiro Responsável Técnico, Enfermeiro, Farmacêutico Responsável Técnico, Supervisor de Operações e Técnico de Enfermagem.

O grau de escolaridade exigido para Condutor Socorrista e Supervisor de Operações é Ensino Médio; para Técnico de Enfermagem, o Curso Técnico. Para os demais, a exigência mínima é de Ensino Superior Completo. Os salários variam de R$ 1.506,55 a R$4.675,50.

Para se inscrever, é preciso enviar um currículo simplificado para o e-mail [email protected], seguindo as instruções contidas no edital – que deve ser acessado por meio do site www.avantesocial.org.br.

Continua depois da publicidade

No momento da inscrição, o profissional deverá apontar a região em que deseja trabalhar, mas não poderá escolher a cidade. O resultado final da seleção está previsto para ser publicado no dia 15 de janeiro de 2021.

Samu em Cachoeiro

A base do Samu em Cachoeiro ficará na rua Doutor Deolindo, no bairro Baiminas, junto à Central de Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). A instalação se dará por meio do Consórcio Público da Região Polo Sul (CIM Polo Sul), e a previsão é de o que serviço comece a operação no início do ano que vem.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Samu é um serviço de atendimento pré-hospitalar. O objetivo é fazer com que profissionais de saúde iniciem, da forma mais precoce possível, os procedimentos de salvamento de pacientes em situações de urgência e emergência, aumentando as possibilidades de recuperação das vítimas.

De acordo com a Semus, Cachoeiro terá quatro ambulâncias do Samu, que funcionam como unidades móveis de saúde, sendo uma de suporte avançado, uma de suporte intermediário e duas de suporte básico. O financiamento do serviço é tripartite, com divisão entre União, Estado e Município.

“O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é completo. Não serve apenas para transportar pacientes, funciona como uma unidade móvel de saúde. Cachoeiro ganhará muito com a instalação de uma base”, explica a secretária municipal de Saúde em exercício, Alexandra da Penha Araújo Cruz.

“Batalhamos muito para trazer o Samu para Cachoeiro e estamos muito perto de concretizar esse sonho. Queremos investir, cada vez mais, em serviços de saúde de qualidade para toda a população”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.