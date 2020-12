Rochativa planeja atividades sociais para 2021

Por Redação - Redação 16

Fundada em 2007 por empresas do setor de rochas ornamentais do Espírito Santo, a Associação Rochativa, entidade que oferta modalidades como ballet, jiu jitsu, capoeira, judô inclusivo e musicalização, atende 2.300 crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Rio Novo do Sul. Por conta da pandemia, a instituição planeja o retorno das atividades para 2021.

O ano de 2020 não foi fácil para os moradores do Sul do Espírito Santo. Antes mesmo de iniciarem os projetos nas escolas, a região sofreu com a maior enchente dos últimos tempos, causando devastação nas cidades. A Rochativa iniciou a ajuda junto às comunidades de Cachoeiro, Castelo, Vargem Alta, Iconha e Jaciguá, e contou com a colaboração de padrinhos e parceiros que, prontamente atenderam ao pedido de doações.

Inicialmente foram distribuídos alimentos prontos, água mineral, kits de limpeza e higiene pessoal, e após algumas semanas a ajuda passou a ser de cestas básicas, fogões e botijões de gás, roupas, colchões, móveis, materiais de construções e o que fosse necessário para ajudar na retomada do cotidiano com dignidade.

Antes mesmo que a situação fosse regularizada, veio à necessidade de isolamento pela pandemia, agravando ainda mais a situação das famílias, antes atingidas pela enchente. Mais uma vez a Rochativa recorreu aos parceiros e padrinhos que contribuíram para a aquisição de cestas básicas, produtos de higiene pessoa e álcool em gel, que foram entregues a mais de 500 famílias diretamente em suas casas, além de contribuir com outras 20 entidades (asilos, hospitais, casas de apoio e acolhimento, outras entidades sociais e grupos impactados economicamente pelo isolamento social). O número de cestas básicas distribuídas ultrapassa 3.000 unidades.

Ações da Rochativa

Além da cultura e esporte, os alunos têm acesso a atendimento psicológico e odontológico, este, realizado em trailer adaptado que visita as escolas parceiras e outras entidades beneficentes. Este trailer foi adquirido com o apoio do Sicoob Credirochas, e conta com dentistas voluntários para realizar os procedimentos, e gera um impacto positivo nas comunidades por onde passa, chegando a realizar 300 procedimentos por mês.

Os projetos são mantidos por padrinhos, em sua maioria, empresas do setor de rochas ornamentais, além de empresas de outros segmentos e pessoas físicas, que contribuem mensalmente com a entidade para o cumprimento de seus compromissos como pagamento de professores, aquisição de uniformes e equipamentos, participação e promoção de apresentações, eventos e torneios. O aporte através de projetos aprovados por Leis de Incentivo e alguns editais também são importantes para a manutenção e ampliação dos projetos.

Mas a principal forma de captação de recursos é o Jantar Rochativa promovido anualmente, e que reuniu cerca de 850 convidados no ano de 2019 em prol das causas sociais. Na oportunidade, alunos dos projetos recepcionaram com música e apresentações de ballet como forma de demonstrar a evolução do trabalho realizado. Na oportunidade também foi feita a prestação de contas anual através do Informativo, que também apresentou os padrinhos e parceiros, e locais de realização dos projetos.

“A mobilização das pessoas, dos comerciantes e empresários de vários setores foi fundamental para conseguirmos proporcionar a ajuda durante todo o ano às famílias mais necessitadas. Os padrinhos e parceiros da Rochativa estiveram firmes conosco, pois entendem a importância do atendimento que prestamos. Com todo esse apoio, conseguimos atender várias cidades do sul do ES, além de compartilhar parte das doações com projetos sociais de Vila Velha, Serra, Ecoporanga, Barra de São Francisco e Nova Venécia”, disse o presidente da entidade, Valdecyr Roberte Viguini.

A superintendente da Rochativa, Ana Paola Mariano Viana Palavra, destaca que a associação, em suas ações, cumpriu todos os protocolos de segurança, realizando muitas entregas diretamente às famílias, sendo possível identificar outras necessidades que pudessem colaborar. “Com o aumento de pedidos por ajuda, passamos a trabalhar em rede com entidades sociais de Cachoeiro de Itapemirim e outras cidades do Espírito Santo, compartilhando as doações para atender as comunidades mais distantes”.

Projeto Psicoativa

O projeto Psicoativa, que presta atendimento psicológico às crianças e adolescentes passou por adaptação para continuar suas atividades durante todo o ano de 2020. As consultas passaram a ser online, e a demanda por acompanhamento psicológico aumentou muito, diante da necessidade de isolamento social.

Sobre os projetos nas escolas, permanecem suspensos até a liberação dos órgãos de saúde e governo para que sejam realizados de forma segura para alunos e equipe. O planejamento para retorno está sendo cuidadosamente elaborado, e as adaptações necessárias sendo feitas como, quantidade de número de alunos por turma e uso de equipamentos de segurança.

Enquanto isso, os professores passam por capacitação continua com temas inerentes à situação atual para que possam estar preparados a acolher os alunos e suas experiências sociais, emocionais e de saúde durante a pandemia. “Estamos com muita saudade dos olhos brilhando dos alunos durante as aulas. Sabemos que é o espaço no qual extravasam suas energias, descobrem suas habilidades e despertam seus sonhos. Estamos na expectativa por esse reencontro muito em breve.”

Mobilização da Sociedade Civil

Pelo engajamento da Rochativa junto às comunidades, teve início uma linda movimentação da sociedade civil para arrecadar donativos. Os tradicionais blocos de Marataízes (Bluco Du Oi E Peroá das 12) promoveram um Carnaval Solidário.

Durante o isolamento pela pandemia, algumas bandas e músicos também realizaram shows online em prol da entidade (Banda All Night, Projeto Feijoada, Banda Stonelad e Paula Neves) e outros eventos online tiveram o mesmo propósito (Leia na Praia, ExpoCelebrar Play, Feijoada da Leia, Ação Cultura Inglesa) ficando a Rochativa responsável pela distribuição das doações nos locais de maior vulnerabilidade.

Dia de Doar

Inspirada no movimento mundial do Dia de Doar, que visa despertar nas pessoas o hábito de doação, a Rochativa lançou o desafio e superou a meta de arrecadar 500 cestas básicas. O Grupo Tenax, padrinho da entidade, possibilitou a compra de mais de mil brinquedos. As doações estão sendo distribuídas em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Rio Novo do Sul, Serra, Vila Vilha, além de cidades do norte do Estado como Ecoporanga, Barra de São Francisco e Nova Venécia.

