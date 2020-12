Rio Itapemirim começa a baixar, mas trecho na Beira Rio continua interditado 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 43

Advertisement

Advertisement

O Rio Itapemirim começou a baixar na tarde desta sexta-feira (11), segundo informou o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco Daroz. O nível, às 15h, estava em 2,32 metros, mas, 2,87 metros, na madrugada de hoje.

Continua depois da publicidade

O trecho próximo a Ponte de Ferro na Avenida Beira Rio, principal rota dos cachoeirenses, deve continuar interditado nesta sexta-feira (11), já que segundo o órgão, com as chuvas, a válvula que capta a água retida no declive foi danificada. A bomba consegue retirar a água, mas com o dano no equipamento, a água do afluente volta para o asfalto.

Com isso, segundo Daroz, é preciso esperar o nível do rio baixar ainda mais, para ser possível recuperar a válvula e fazer o bombeamento da água, ou seja, o trânsito deve continuar caótico nas próximas horas.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.