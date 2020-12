Rajadas de vento de até 60 km/h podem atingir o Espírito Santo; alerta chuva forte no Sudeste

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 100

A temperatura pode cair na próxima semana no Espírito Santo devido a uma frente fria instaurada e praticamente parada entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Com isso, ainda tem muita infiltração marítima sobre a região Sudeste. Neste domingo (6), além da frente fria, um novo sistema de baixa pressão se forma e reforça as instabilidades na região, portanto o alerta é para temporal em praticamente todas as áreas.

Na faixa litorânea do Espírito Santo, inclusive na capital Vitória, pode ventar com rajadas de 40 a 60km/h, mas não chove ainda. Há condições para pancadas moderadas a fortes nas áreas de Serra, no Sul e Noroeste do Estado.

Entre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul e oeste de Minas Gerais, o tempo fica bastante instável, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A Climatempo alerta para temporais ao longo do dia, inclusive nas capitais destes estados.

Tendência

Ao longo da próxima semana, um grande corredor de umidade vai manter o tempo instável no Sudeste do Brasil. Grandes volumes de chuva são previstos principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A partir de terça (8) a chuva aumenta também no Espírito Santo.

Com o excesso de nuvens e chuva, as temperaturas devem ficar mais amenas ao longo da semana.

