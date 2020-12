Quase 12% dos estudantes de Cachoeiro já tiveram Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 69

O percentual de estudantes das redes municipal, estadual e privada de Cachoeiro de Itapemirim que já tiveram Covid-19 é de 11,8%. O número ficou acima da média estadual, que é de 11,1%, da Grande Vitória, que é de 11,3% e também das cidades do interior do Espírito Santo, onde a prevalência ficou em 10,7%. Cachoeiro é a quarta cidade com maior prevalência, atrás apenas de Linhares, Marataízes e Vila Velha.

Entre os trabalhadores da Educação o percentual também ficou além da média do Estado: 8% desses trabalhadores cachoeirenses já foram contaminados pelo vírus. No Estado, o valor foi de 7,8%. Os números fazem parte do inquérito escolar do Espírito Santo, divulgado nesta segunda-feira (21).

A maioria dos estudantes contaminados é do sexo feminino (53,5%), tem idade entre 7 e 14 anos (35,7%) e cursa o ensino fundamental 1 (45,9%). Além disso, a maior parte ficou assintomática (62,1%). Entre aqueles que tiveram sintomas, os mais frequentes foram cefaleia, congestão nasal, tosse, dor de garganta, coriza e febre.

Na análise, ficou constatado que o percentual de estudantes que foi positivo foi maior em casas onde moravam mais de cinco pessoas. Além disso, houve mais casos entre aqueles que usavam o transporte coletivo de maneira regular.

