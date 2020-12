Professores das escolas municipais de Cachoeiro terão notebooks para aulas on-line em 2021

Por Redação - Redação 248

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim irá adquirir notebooks que serão usados nas salas de aula das escolas municipais. Ao todo, 592 salas de aulas receberão o equipamento, que servirá de suporte tecnológico para o desenvolvimento de atividades pedagógicas.

Os itens ficarão nas escolas municipais à disposição dos professores, que utilizarão os equipamentos, para auxiliar na comunicação e transmissão dos conteúdos de forma on-line. Desse modo, além de facilitarem na transmissão de conteúdos e no acompanhamento das atividades produzidas pelos alunos, quando as aulas presenciais retornarem, as ferramentas serão usadas, também, para transmitirem as aulas, virtualmente, para os estudantes que não estiverem nas salas.

“A compra desses aparelhos vai nos ajudar a prosseguir no processo de ensino-aprendizagem. A pandemia de Covid-19 mudou os paradigmas do mundo. Para a Educação, o desafio é ainda maior, pois precisamos pensar formas de continuar proporcionando aos alunos conteúdos da melhor maneira possível”, salienta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

A aquisição será feita por meio de repasse de recursos financeiros para as unidades escolares, conforme o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE). O financiamento será depositado, até o fim de dezembro deste ano, para o Conselho Comunitário Escolar (CCE). O CCE deverá fazer a prestação de contas dos recursos utilizados e encaminhar à Seme, por meio de ofício, até junho de 2021.

“O formato híbrido de educação se manterá até a chegada da vacina para Covid-19. A Prefeitura está comprometida em avançar na melhoria tecnológica e na capacitação dos profissionais da educação, para garantir aprendizado de qualidade aos alunos da rede municipal. Afinal, o conhecimento é a base do futuro das crianças”, completa o prefeito Victor Coelho.

