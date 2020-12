Prefeitura de Guaçuí entrega 31 casas populares construídas com recursos próprios

Por Redação - Redação 86

Advertisement

Advertisement

Depois de inaugurar uma nova Unidade Básica de Saúde que vai atender a seis bairros e uma nova praça no bairro Santa Cecília, na manhã desta quarta-feira (23), a prefeita de Guaçuí, Vera Costa, acompanhada da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, realizou a entrega de 31 casas populares, no bairro Horto Florestal. Foram investidos R$ 1.999.500,35, sendo utilizados recursos próprios do município.

Continua depois da publicidade

Além das casas, os novos donos receberam o certificado de propriedade dos imóveis e seus respectivos terrenos, dentro do programa de Regularização Fundiária Morar Legal, da Prefeitura. Além deles, os proprietários de 48 casas localizadas no mesmo bairro, numa área ao lado, também receberam seus certificados de propriedade e, agora, são donos de fato e direito dos terrenos onde estão construídas suas residências.

Acompanhada por muitas das autoridades que estavam com ela nas inaugurações anteriores no mesmo dia, a prefeita Vera Costa agradeceu a todos que colaboraram para a concretização da obra, como o secretário municipal de Obras, Marcello Lougom Rodolfo, e sua equipe que trabalharam muito para a conclusão das casas, assim como o gerente de Tributação do município, João Manoel, junto com seu pessoal, que foi responsável pelo processo de regularização fundiária. “E também quero agradecer à Ivane (Mendonça, assistente social da Prefeitura) que pegou firme com a gente, para que isso acontecesse, mesmo com muita gente falando que essa obra nunca sairia do papel”, disse. “Mas aí está e temos que dar parabéns a vocês que estão ganhando de presente de Natal um sonho que era meu também”, completou, dizendo que “estamos fechando o mandato com chave de ouro, com sentimento de missão cumprida”.

Já a vice-governadora Jaqueline Moraes afirmou que estava muito feliz em participar da entrega de 31 casas populares feitas com recursos próprios do município e que, dessas 31 famílias beneficiadas, 20 são lideradas por mulheres e a maioria pretas. “É simbólico estarmos aqui hoje, porque tudo isso é a demonstração de que as mulheres estão preparadas para realizar e a Vera é a prova disso”, enfatizou. “O próximo prefeito vai herdar uma prefeitura organizada e com vagas sobrando nas creches, tudo fruto de uma gestão transparente, responsável e ética dessa prefeita que é orgulho para a mulher capixaba”, destacou. Depois Jaqueline Moraes prestou uma homenagem aos bombeiros que estavam presentes, já que que, nesta quarta, a corporação completou 108 anos, no Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Também estavam presentes, o deputado estadual Luciano Machado, os vereadores Paulinho do Vitalino, Marcos do Goes e Zé Ruim, além dos vereadores eleitos Vitor Moraes e Carlinhos Lomeu. Assim como os secretários municipais Maria Alice Moulin (Meio Ambiente), Caio Barbosa (Planejamento), o representante do deputado federal Josias da Vitória – Hermes Guimarães e o comandante do Companhia do Corpo de Bombeiros, capitão José, entre outros.

A obra

Advertisement

Continua depois da publicidade

A obra foi iniciada com o serviço de terraplanagem feito pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp). Depois foram feitas as casas que medem mais de 48 metros quadrados (m²), compostas de dois quartos, sala conjugada com a cozinha, cobertura com telhado colonial e metálico, além de área de serviço e espaço para garagem, num total de 60,72 m², mas não permite a construção de um segundo pavimento. A obra ainda consistiu em pavimentação em PAVS, calçada cidadã, iluminação pública, rede de água e esgoto (incluindo uma Estação de Tratamento de Esgoto, com capacidade para atender 100 residências, ou seja, vai atender às casas vizinhas), além de um campo society e praça com parque infantil.

As famílias contempladas já estavam cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda (Semasdh) e faziam parte de uma lista de nomes inscritos em outra oportunidade, quando o município iria receber a construção de casas populares feita pelo Governo Federal. Desses nomes, foram selecionadas as 31 famílias que mais precisavam, conforme análise da Semasdh.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.