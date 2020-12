Prefeito e vereadores eleitos de Iúna serão diplomados nesta sexta (18) em cerimônia online

Por Redação - Redação 10

A diplomação do prefeito Romário (PP), do vice-prefeito Cláudio Deps (MDB) e dos 11 vereadores eleitos, acontecerá nesta sexta-feira (18) às 9h em formato de live, que será transmitida através das redes sociais da Câmara de Iúna.

Apenas os eleitos poderão comparecer à cerimônia. A medida já foi adotada por vários municípios do Estado para evitar aglomerações e diminuir as chances de contaminação e proliferação do coronavírus.

A diplomação é uma formalidade em que os eleitos recebem oficialmente o título que garante a posse nos novos cargos a partir de 2021. Segundo informação da Câmara de Iúna, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TER-ES) enviará os diplomas por correio eletrônico com a possibilidade de retirada do documento físico no Cartório do 18ª Zona Eleitoral, somente através de agendamento.

Serão diplomados em Iúna:

Prefeito – Romário Batista Vieira

Vice-prefeito – Claudio Deps Almeida

E os vereadores:

Edson Marcio de Almeida – MDB

Leonardo da Costa Oliveira – PV

Matheus Fonseca de Souza – PV

Jonathan Bonfante Moreira – PDT

Valci de Paula Montoni – PP

Paulo Henrique Leocadio da Silva – MDB

Helton Amorim Cunha – PL

Admilson de Souza – PSB

Emerson da Silva Santos – MDB

Emmanuel Garcia de Amorim – Republicanos

Geovan Furtado dos Reis – PP

