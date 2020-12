Prefeito de Dores do Rio Preto retoma atividades após 19 dias afastado por causa da Covid

Por Redação - Redação 14

O prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho, fez questão de participar da live da Primeira Mostra de Qualidade do Café de Dores do Rio Preto, que foi ao ar na noite desta quarta-feira (16). O compromisso oficial como prefeito, foi o primeiro depois de ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria da Santa Casa de Guaçuí por 19 dias, quando chegou a ter 88% do pulmão afetado pela Covid-19. O vice-prefeito, José Clarindo estava na função de prefeito desde o dia 23 de novembro.

Uma semana depois de ter alta do hospital, Ninho participou do evento e aproveitou a transmissão para agradecer aos médicos, enfermeiros e funcionários da Santa Casa de Guaçuí e pedir à população que respeite todas as medidas de prevenção, porque “a doença é coisa séria”.

“Eu sou um dos sobreviventes, cheguei a ter 88% do meu pulmão afetado pela covid-19. Infelizmente Dores do Rio Preto hoje (16 de dezembro), é o município com o maior número de contágio de covid-19 no estado do Espírito Santo. Já tivemos, só hoje, mais 14 casos positivos” enfatizou Ninho na fala de abertura do evento.

Primeira Mostra de Qualidade do Café:

O evento online premiou os produtores dos 10 cafés melhores avaliados depois da avaliação do júri especializado, que analisou critérios como altitude, percepção, modo de cultivo e aroma.

O café que recebeu a maior pontuação e ficou em primeiro lugar na Mostra, com 83.1, foi o do produtor Ademir Abreu de Lacerda.

Acompanhe o evento na íntegra

