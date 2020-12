“Possessão: O Último Estágio” é a estreia dos cinemas de Cachoeiro; confira a programação completa

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 38

As salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim retomaram as atividades na última semana. Funcionando com 40% da capacidade das salas e, neste primeiro momento somente com filmes 2D, evitando ter que compartilhar os óculos 3D, seguindo os protocolos de segurança em relação ao novo coronavírus (Covid-19), além de distanciamento entre os assentos, prepara uma nova grade de programação de filmes.

