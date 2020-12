Polícia Militar encontra cocaína em cima de árvore em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 174

Uma ocorrência, no mínimo, curiosa em Cachoeiro de Itapemirim. Um homem foi abordado por policiais militares e no bairro Abelardo Machado, Valão, em Cachoeiro, na noite desta sexta-feira (25). Com ele, os militares encontraram uma pedra de crack. No entanto, após a abordagem, os policiais acharam dois papelotes de cocaína em cima de uma árvore, próximo ao homem.

O rapaz já estava sendo vigiado, após vender entorpecentes a um indivíduo que estava em um veículo. Não foi possível abordar o homem que comprou a droga. O traficante foi detido e conduzido ao DPJ.

