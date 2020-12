Pesquisa aponta que "luto" é a palavra que melhor representa 2020 no Brasil

Por Redação - Redação 66

Em sua quinta edição, a escolha da Palavra do Ano tem como principal objetivo entender o espírito da época, o sentimento dos cidadãos em relação ao ciclo que se encerra e gerar discussões a partir dessa escolha.

LUTO foi identificada como a Palavra que melhor representa 2020. E o significado nos traz muitas reflexões e aprendizados que tivemos coletivamente, pela perda significativa dos entes queridos levados pela Covid-19, pelos momentos perdidos ou adiados, pela ausência de despedidas.

Como foi o processo para identificar a palavra que melhor representa o ano de 2020?

A eleição da palavra que melhor representa o sentimento dos brasileiros se deu em três etapas:

Na primeira delas, especialistas de diversas áreas de atuação da comunicação (vide abaixo) sugeriram palavras que, na visão deles e delas, melhor resumiam o espírito da época desse ano tão peculiar e que pudessem ser finalistas à “Palavra do Ano”.

Na segunda etapa, estrategistas e sócios da CAUSE fizeram uma combinação entre as palavras ou conceitos mais citados pelos especialistas, os mais pesquisados em ferramentas de busca da internet e também os mais citados e comentados em redes sociais. Dessa curadoria surgiram as sete palavras finalistas: LUTO, RESISTÊNCIA, DESAMPARO, ISOLAMENTO, QUEIMADA, SAUDADE e ANTIRRACISMO.

Na terceira e última etapa, uma pesquisa nacional de opinião, apontou, dentre as finalistas, aquela que o público escolheu como Palavra do Ano 2020: LUTO. A IDEIA Big Data ouviu 1.200 pessoas, através de ligações telefônicas, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2020. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. LUTO foi escolhida por 30,2% dos entrevistados.

“Num ano em que pelo menos 180 mil famílias brasileiras perderam alguém por conta do coronavírus, não surpreende que LUTO represente o sentimento das pessoas. Fazemos há cinco anos esta pesquisa e, sem dúvida, essa foi a palavra mais dura de todas”, afirma Leandro Machado, cientista político e sócio fundador da CAUSE.

“A vida do brasileiro comum está permeada de dificuldades: na saúde, no emprego, na mobilidade urbana e na falta de segurança. A palavra de 2020 reflete a dura realidade do dia a dia vivido neste ano tão desafiador e atípico”, conclui o presidente do IDEIA Big Data, Dr. Maurício Moura.

