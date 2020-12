Novos abrigos de ônibus começam a ser instalados em Cachoeiro

Por Redação - Redação 24

Advertisement

Advertisement

Em Cachoeiro, cerca de 25 novos abrigos de passageiros de ônibus serão entregues até o fim de dezembro pela Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb), que coordena a ação, as bases dos pontos de ônibus já estão sendo instaladas pela empresa habilitada. O trabalho faz parte do Plano de Mobilidade Urbana.

Continua depois da publicidade

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri, os abrigos serão colocados em locais estratégicos da cidade, onde a demanda é maior.

“Estamos priorizando os locais com maior fluxo de pessoas, como na região central de Cachoeiro e próximos aos pontos finais dos bairros e também nos distritos”, explica.

Com o objetivo de promover mais segurança e conforto para os usuários do transporte público, a disponibilização dos novos abrigos faz parte do programa de fortalecimento do serviço de transporte coletivo municipal, que prevê a instalação de 150 módulos (estruturas) e 80 abrigos de ônibus em Cachoeiro. O investimento total no serviço é de R$ 2 milhões.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.