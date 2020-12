Novas entregas do Cartão Reconstrução, em Cachoeiro, serão feitas nesta quinta (17)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 24

Nesta quinta-feira (17), uma nova remessa do Cartão Reconstrução será entregue a mais sete famílias cachoeirenses na agência do Banestes localizada na rua Vinte e Cinco de Março, Centro, das 11h às 16h. Para retirada, o titular deverá apresentar um documento de identificação com foto. É importante lembrar, também, da necessidade de utilizar máscara e respeitar as orientações sanitárias de precaução contra a Covid-19.

O benefício, que teve inicio em abril de 2020, já contemplou mais de 1.260 famílias atingidas pela enchente de janeiro em Cachoeiro. Os beneficiados foram cadastrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que realizou um total de 1.624 inscrições até o mês de junho.

O auxílio financeiro, no valor de R$ 3 mil, está sendo concedido pelo governo estadual para famílias com renda mensal de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro Único de programas sociais, que comprovaram, com laudos da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros, terem sido atingidas pela enchente no município

Em Cachoeiro, já foram liberados mais de R$ 3,8 milhões com as entregas das remessas. Outras trezentos e quarenta e duas famílias ainda receberão o auxílio, que pode ser usado para compra de material de construção para reformas, eletrodomésticos, móveis ou outros utensílios que foram perdidos ou danificados pela inundação. O beneficiário tem prazo de seis meses, a contar da data de retirada do cartão, para utilizar o valor liberado.

