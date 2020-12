“No interior do Estado, a pandemia está mais descontrolada do que na Grande Vitória”, diz Casagrande

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 151

Enquanto a taxa de contaminação pelo novo coronavírus na Grande Vitória mostra uma certa estabilidade, há um processo crescente de infecção nas cidades do interior do Estado. Segundo o governador Renato Casagrande, em um pronunciamento no final da tarde desta sexta-feira (11), a taxa de transmissão, no Espírito Santo, está em 1,43. Na prática, cada dez pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 14. No interior, no entanto, essa taxa chega a 1,71.

“Dez pessoas transmitem para outras 17. Está muito superior à da Grande Vitória. Isso mostra que a doença está galopante no interior e há uma certa estabilidade na Região Metropolitana”, explicou.

Casagrande enfatizou ainda a necessidade de se manter os cuidados para evitar a contaminação. “A pandemia está crescente no Espírito Santo e no Brasil. Neste final de ano, estamos entrando no verão, nas férias, temos de ter disciplina, ou muitas pessoas poderão perder a vida”, disse.

Vacina

Casagrande comentou também como estão as negociações para a compra das vacinas contra o novo coronavírus. “Pedimos, em uma reunião com o ministro da Saúde, que o Governo Federal coordene um programa nacional de imunização. Isso para evitar disputa entre os Estados, como ocorreu no caso dos respiradores. Pedimos ainda que eles adquiram todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa ou por outra instituição que tem parceria com a Anvisa”.

O governador contou ainda que, em reunião com o governador de São Paulo, João Dória, e com representantes do Instituto Butantan, que desenvolve a chamada coronavac, foi pedido que eles forneçam vacinas para profissionais da Saúde e Segurança, caso não exista um plano nacional de imunização.

“Se não houver plano, eles terão a disponibilidade de 4 milhões de doses da vacina para todo país, que serão aplicadas prioritariamente em profissionais de Saúde. Pedimos 440 mil num primeiro momento e, se tiver, vamos comprar. Se, depois, o instituto tiver mais, vamos comprar novamente”.

