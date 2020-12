Mulher pede para ex-companheiro levar marmitex em sua casa e tenta matá-lo a facada, em Jerônimo Monteiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 415

Um homem foi esfaqueado no abdômen por sua ex-companheira no início da tarde desta quinta-feira (3), em Jerônimo Monteiro. O homem conseguiu fugir do local , no Centro da cidade, e procurou a delegacia, onde chegou todo ensanguentado e segurando a faca utilizada na tentativa de homicídio. Ele foi socorrido por um policial civil, em uma viatura descaracterizada para o hospital do município.

A Polícia Militar foi acionada e a suspeita F.A.F de P. foi localizada e detida. Em depoimento da delegacia, F. confessou o crime. Ela disse que ligou para a vítima e pediu que ele levasse um marmitex em sua casa. Quando o homem foi até o banheiro da casa ela usou uma faca para golpeá-lo, atingindo seu abdômen. A vítima ficou internada para cuidados na unidade hospitalar.

A mulher foi autuada por tentativa de homicídio qualificado, e foi encaminhada para a penitenciária feminina de Cachoeiro de Itapemirim.

