Motociclista que morreu em acidente em Marataízes é identificado

Um grave acidente na madrugada deste domingo (27) vitimou o jovem Dorianderson da Silva Garcia Alves. A batida aconteceu na ponte do Pontal, em Marataízes. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz pilotava uma motocicleta Honda Twister e, ao fazer uma manobra de ultrapassagem na ponte, perdeu o controle do veículo e colidiu com um Fiat Toro cor branca. Após a colisão com o veículo, a moto atingiu, ainda, um Honda Fit.

O rapaz morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado para o IML. O motorista do Fiat Toro sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe de resgate no local do acidente.

