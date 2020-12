Motociclista atropela idoso e foge sem prestar socorro em Mimoso do Sul

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 90

Um senhor de 62 anos foi atropelado por volta das 10 horas deste sábado, na rua Ceciliano de Melo Porte, no Centro de Mimoso do Sul. O causador estava em uma motocicleta e fugiu sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso foi socorrido com diversas escoriações por uma ambulância do município, acionada por populares. Ele foi levado para o hospital Apóstolo Pedro onde permanece internado. Seu estado de saúde não foi informado.

Uma das testemunhas ouvidas pela PM no hospital disse que chegou no local do atropelamento cerca de cinco minutos após o ocorrido e que câmeras de segurança da região devem ter gravado a ação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

