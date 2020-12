Morre aos 66 anos, vítima do coronavírus, humorista Rodela

Por Redação - Redação 41

Morreu no dia 2 de dezembro o humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, em decorrência do novo coronavírus. Ele tinha 66 anos de idade e estava internado no Hospital Geral de Guarulhos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, que afirmou que ele foi submetido a hemodiálise e sofreu paradas cardíacas, vindo a falecer.

É com pesar que o SBT lamenta o falecimento do humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, nesta quarta-feira, 02 de dezembro. Rodela tinha 66 anos e estava internado havia duas semanas no Hospital Geral de Guarulhos. Nesta terça-feira, 01, foi confirmado seu diagnóstico para Covid-19. (…) O SBT presta solidariedade e deseja que Deus conforte sua família. , diz o comunicado.

Rodela integrou o Programa do Ratinho, A Praça é Nossa e Show do Tom, da RecordTV.

