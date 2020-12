Mapa de Risco: seis municípios do ES voltam para risco alto na transmissão da Covid 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 597

Em coletiva na noite desta sexta-feira (11), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reforçou o aumento do número de casos de coronavírus, já visto pelos municípios nas últimas semanas. No novo Mapa de Risco, seis municípios foram reclassificados para risco alto.

São eles: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta. O novo mapa vale a partir de segunda-feira (14).

Ainda de acordo com o chefe do Estado, a média móvel de mortes no ES subiu muito nos últimos 14 dias, chegando a 20 óbitos diários. Antes disso, o Estado registrava 8 mortes por dia em decorrência do novo coronavírus.

