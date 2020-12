Mais de 45 mil kits de alimentos distribuídos a famílias de estudantes da rede municipal de Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 16

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) entregou, desde abril, 45.540 kits de alimentos para famílias de alunos de escolas municipais de Cachoeiro cadastradas no programa federal Bolsa Família.

Com as aulas suspensas na rede municipal, devido à pandemia da Covid-19, itens da merenda escolar estão sendo doados como forma de apoio emergencial a esses grupos familiares em situação de vulnerabilidade social.

Na próxima segunda-feira (7), a Seme fará uma nova remessa dos kits compostos por: batata inglesa, beterraba, melão, cebola, cenoura, chuchu, tomate, banana prata e banana da terra.

A entrega será feita em 12 escolas-polo, subdivididas de acordo com regiões geoescolares da cidade, e em mais 15 unidades de ensino do interior. Os gestores de cada escola entram em contato com as famílias para agendar a entrega, de forma a evitar aglomerações.

“Entendemos que estamos passando por uma situação atípica e sabemos que esses kits, com a suspensão das aulas presenciais, são de grande ajuda para as famílias dos alunos, que recebem com satisfação esse auxílio”, comenta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Escolas polos de distribuição dos kits em Cachoeiro: “Pe. Jefferson Luiz de Magalhães”, “Padre Gino Zatelli”, “Galdino Theodoro da Silva”, “Anísio Vieira de Almeida Ramos”, “Julieta Deps Tallon”, “Oscar Montenegro Filho”, “Dr. Pedro Nolasco Teixeira de Rezende”, “Monteiro Lobato”, “Zeni Pires Ferreira”, “Zilma Coelho Pinto”, “José Taveira”, “José Antonio Colombini Egramphonte” (supercreche).

Escolas com distribuição individual no interior: “Hylsen Darcy Perim”, “Monte Alegre”, “Profª Cibélia Teixeira Zipinotti”, “Dolores Gonzalez Villa”, “São Vicente”, “Alto São Vicente”, “Sertão do Monte Líbano”, “Alberto Sartório”, “São João da Lancha”, “Pluridocente Tijuca,“Luiz Semprini”, “José Pinto” e “Jácomo Silotti”, “Laurindo Sasso”, “Maria das Graças Felippe”.

