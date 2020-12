Justiça, alguns governadores e Maia tinham cronograma para impeachment de Bolsonaro, diz Guedes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 154

Advertisement

Advertisement

“Houve, sim, um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos, não. Tinha cronograma. Em sessenta dias iriam fazer o impeachment. Tinha gente da Justiça, tinha o Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos. O João Doria me ligou e disse assim: ‘Paulo, é a chance de salvar a sua biografia’”

Continua depois da publicidade

As palavras são do ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma entrevista à Veja, publicada nesta sexta-feira. À revista, Guedes disse que só conseguiu desmontar o conflito após ligar para cada um dos ministros do Supremo e tentar entender o que estava acontecendo. “O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sugeriu que o governo deveria dar um sinal, caso estivesse realmente interessado em pacificar as relações. A demissão do Weintraub foi uma sinalização. Liguei também para o ministro Barroso e para o ministro Fux”.

Questionado sobre se houve alguma ocasião em que a democracia ficou em risco, Guedes negou, mas falou de um momento que gerou tensão, quando o Supremo sinalizou que podia apreender os telefones do presidente da República. A situação só se normalizou quando Bolsonaro sinalizou um acordo de paz com o Supremo, demitindo justamente Weintraub, então ministro da Educação.

“Lembro que teve uma reunião de ministros e o Weintraub chamando para o pau. O presidente chegou lá bufando: ‘Fala aí, Abraham, fala aí, Abraham’. Aí o Abraham: ‘Quero saber quem está comigo. Eu vou partir para cima do Supremo, e o Supremo vai querer me prender. Antes de ele me prender, vou fazer uma passeata e partir para cima do Supremo e quero saber qual ministro está comigo e quem está com os traidores’. Nessa hora, eu interferi. Disse que estávamos caindo numa armadilha, que o script já estava montado, que aquilo era inapropriado. Os generais presentes me apoiaram. Sugeri ao presidente mandar o Weintraub para o Banco Mundial, em junho. A partir daí, as coisas se acalmaram entre o governo e o STF”.

Continua depois da publicidade

Na entrevista, o ministro falou ainda sobre as reformas necessárias para o Brasil manter um crescimento no pós-pandemia, a insustentabilidade financeira de continuar com o auxílio emergencial e o inconformismo com o resultado das eleições que colocaram Jair Bolsonaro à frente do Executivo Nacional.

“Existe uma negação e um inconformismo quanto ao resultado da eleição. Isso é ruim para nosso sistema democrático. Isso ensina a não aceitar o resultado. Quando alguém ganha uma eleição, tem de ter o direito de fazer o seu programa”, disse à publicação.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.