Jovens escondem drogas em árvore e em casa, mas acabam detidos pela PM em Alegre

Na noite deste sábado (19), por volta das 21h, policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, durante patrulhamento no Morro do Querosene em Alegre, visualizaram dois homens em atitude suspeita saindo de trás da quadra de esportes. Eles foram abordados e com eles os militares encontraram drogas e dinheiro.

Com um dos jovens, de 17 anos, foi encontrado no bolso de sua jaqueta, quatro buchas de maconha, dois pinos de cocaína e a quantia de R$ 65,00. Com o outro abordado, de 18 anos, foi encontrado a quantia de R$ 65,00 que, segundo informado, tinha acabado de pegar e usar um cigarro de maconha com o menor.

Após varredura pelo local, os militares localizaram ainda em meio ao tronco de uma árvore, próximo a abordagem, um frasco com uma porção de maconha e três pedras de crack. Na residência no menor foi localizado outras cinco buchas, que foram entregues pela sua mãe.

Diante do flagrante, os jovens foram encaminhados à 6ª Delegaria Regional de Alegre, juntamente com o material apreendido para as providências cabíveis.

