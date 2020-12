Jovem é morto a tiros após discussão em Rio Novo do Sul

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 219

Um jovem foi morto a tiros após uma discussão, na madrugada desta sexta-feira (18) em Rio Novo do Sul. O homicídio aconteceu no morro Santo Antônio, local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas. A vítima foi identificada como Edionison Dalmazio Gomes, 20 anos, popularmente conhecido como Jô.

De acordo com informações da Polícia Militar, a família teria relatado que Jô havia subido o morro em um carro branco na companhia de um amigo, além de uma motocicleta amarela, com mais duas pessoas. Uma das pessoas que estava na moto teria discutido com a vítima, realizado os disparos com a arma e fugido em sentido ignorado.

O amigo de Jô que estava no carro contou aos policias que não prestou socorro a vítima, pois correu para informar aos familiares que ele teria sido atingido por alguns tiros. Ao chegar no local do crime, os militares constataram que Jô já estava em óbito.

A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

