“Já foram 30 óbitos confirmados hoje”, diz secretário de Saúde ao pedir cautela em festas de fim de ano

Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (23), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, pediu aos capixabas que tenham cuidado com as festas de fim de ano e durante o verão. Na ocasião, ele fez um apelo para que as famílias não façam reuniões amplas durante as comemorações.

“É preciso que redobremos os cuidados na segunda expansão da pandemia. Até o início deste pronunciamento, já foram 30 óbitos confirmados no dia de hoje. Não são números, são pessoas queridas e que perdemos todos os dias”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (23).

Fernandes também agradeceu aos profissionais de saúde que trabalharam e trabalham para mitigar os efeitos da pandemia e disse agora o governo tem o desafio de preparar um grande plano estadual de vacinação.

Na ocasião, o subsecretário estadual de Vigilância Sanitária, Luiz Carlos Reblin, disse que o Estado teve uma resposta rápida à doença e agradeceu à população capixaba, que mostrou muita consciência na hora de se prevenir. O momento, segundo ele, é de prudência até que todos estejam imunizados.

“Precisamos aguardar a vacina. Neste Natal, no Ano Novo ou em qualquer outro momento deste verão que se aproxima, é fundamental mantermos os cuidados.”

