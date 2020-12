Inpe emite alerta de temporal com granizo para cidades do Caparaó; veja a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 383

Um alerta foi emitido neste domingo (20), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), para possibilidade de temporal com queda de granizo em sete cidades do Caparaó. Podem ocorrer chuvas intensas e tempestades com raios.

O aviso foi emitido às 9 horas e é válido até às 3 horas da madrugada de segunda-feira (21). Na tarde ontem, as cidades de Irupi, Mimoso do Sul e Conceição do Castelo registraram prejuízos com ventos fortes e chuva de granizo.

Veja os municípios sob alerta:

– Apiacá

– Bom Jesus do Norte

– Divino de São Lourenço

– Dores do Rio Preto

– Guaçuí

– Ibitirama

– São José do Calçado

