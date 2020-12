Identificado motorista que morreu durante acidente em pedreira de Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 157

Foi identificada a identidade do motorista que morreu na manhã de hoje (7), em um grave acidente de trabalho em uma em uma pedreira no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. Wagner Gomes, de 30 anos, morreu no local após o caminhão onde estava ser atingido na traseira por outro veículo.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 9 horas quando os dois caminhões desciam carregados com pedras. O veículo que seguia atrás perdeu o freio, vindo a colidir na traseira do caminhão que seguia à frente, o funcionário não conseguiu parar, nem mesmo pular do veículo, e morreu com o impacto da colisão, ainda no local.

Os dois veículos tombaram. O motorista do caminhão que seguia à frente foi socorrido e levado para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. No outro veículo estava Wagner, que foi parar embaixo do caminhão e morreu no local. Ele deixa dois filhos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico legal de Cachoeiro para liberação da família e sepultamento.

A redação do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com um representante da empresa por telefone e foi informada que ainda estão apurando o ocorrido e, no momento, preferem não se manisfestar.

