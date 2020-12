Homem morre preso às ferragens em acidente em Soturno, Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 493

O grave acidente que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (18) em Soturno, no km 103 da ES-164, estrada que liga Cachoeiro a Vargem Alta, deixou um morto e um ferido. O caminhão saiu da pista em um local conhecido como curva da morte e caiu em uma ribanceira.

Uma das vítimas foi socorrida com vida e levada para a Santa Casa de Cachoeiro. A outra morreu no local e ficou encarcerada nas ferragens. As informações são do Corpo de Bombeiros.

