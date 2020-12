Há pouco mais de 300 dias, o coronavírus chegava em solo capixaba

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 45

Passados pouco mais de 300 dias desde o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Espírito Santo, o Estado já registra, nesta quinta-feira (31), mais de 246 mil pessoas que foram infectadas em algum momento durante a pandemia.

A paciente zero em solo capixaba foi, teoricamente, uma moradora de Vila Velha que retornou de uma viagem à Itália no dia 20 de fevereiro. O caso foi registrado em 26 de fevereiro, mas o diagnóstico saiu apenas em 5 de março, data em que foi tornado público. Ela começou a sentir os sintomas pouco tempo depois da chegada e foi considerada curada no dia 10 de março.

No Painel Covid-19, do Governo do Estado, as atualizações são diárias, para melhor retratar a realidade do avanço da doença. Nele, consta que em janeiro já existiam cinco casos no Estado. É a história sendo escrita a toque de caixa. A mulher considerada paciente zero serve, então, mais como um alerta do que como estatística em si.

E o ano correu com altos e baixos. Se em setembro houve um leve respiro, com os números mostrando decréscimo – foram 18.857 casos. Mas novembro ensinou que a pandemia ainda estava ativa e crescente. Foi o mês com maior número de confirmações desde o início da pandemia: 41.813 pessoas adoeceram no Espírito Santo. Dezembro também foi um mês difícil, com 41.019 casos.

Se os números crescentes de infectados assustaram, ao menos o total de óbitos não bateu recordes. Depois de meses de luta dos profissionais de saúde em busca de formas de salvar vidas, o número de mortes baixou um pouco. No ápice das mortes, em junho, 1.046 pessoas perderam a vida em terras capixabas. Em dezembro, mês com tantos casos, o triste número deu uma leve trégua: morreram 739 pessoas no Estado.

Em seu pronunciamento de fim de ano, o governador Renato Casagrande foi enfático ao pedir cuidado. “O ano é novo, mas os pedidos são os mesmos”, disse. O apelo não foi à toa. Enquanto a ocupação dos hospitais cresce – 73,29% dos leitos de UTI para Covid já estão ocupados –, há praias lotadas, há festas, há aglomeração. Então, se há uma forma de entrar com o pé direito em 2021, é evitando os riscos de contrair ou transmitir a doença. Só assim deixaremos 2020 realmente para trás.

