Guardas municipais concluem curso de atualização para mudança de calibre em Cachoeiro

Por Redação - Redação 50

Advertisement

Advertisement

Nesta quarta-feira (23), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro que participaram do curso de atualização em porte de arma para mudança para o calibre .40 receberam o certificado de conclusão. A cerimônia de entrega aconteceu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários.

Continua depois da publicidade

Além da certificação dos agentes capacitados, na solenidade, que contou com a presença de autoridades da segurança pública e do setor jurídico, também houve homenagens aos responsáveis pela execução e coordenação do curso.

O secretário municipal de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa, ressaltou a importância da conclusão do curso e relembrou as conquistas para a categoria.

“Quando assumimos a Secretaria Municipal de Segurança, em 2017, encontramos algumas demandas importante,s e uma das delas era o desarmamento. No entanto, através de todo trabalho da gestão atual, conseguimos suprimir algumas dessas necessidades. Este curso veio para incentivar e capacitar, ainda mais, nossos agentes para que sirvam a população com mais qualidade”, completou.

Continua depois da publicidade

A formação, coordenada pela Escola do Servidor, da Secretaria Municipal de Administração (Semad), teve o objetivo de atender as exigências da lei federal 10.826/2003 (art. 6º), do decreto 9.847/2019 e da instrução normativa nº 180/2020 – DG/PF (art. 41).

Desse modo, durante quase quatro semanas, os guardas municipais foram atualizados em diversos temas, tais como: “As guardas municipais americanas e as guardas municipais brasileiras: uma sugestão organizacional comparativa” (abordada na primeira palestra, pelo juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, Robson Louzada); “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Segurança Pública”; “Técnica de Manuseio de Arma de Fogo”; “Técnica de Abordagem”; e “Liderança”. As aulas práticas de tiro com o novo calibre foram ministradas por um instrutor credenciado da Polícia Federal.

“Como agente da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, posso garantir que esse curso veio para agregar mais conhecimento e informações que nos deixaram mais atualizados. Além disso, a troca do calibre da arma também foi muito importante. Nos sentimos muito mais capacitados para servir e proteger nossa cidade”, expressou a guarda civil municipal Denise Marçal Koppe.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A conclusão desse curso é mais um avanço para a melhoria da qualidade da segurança pública de Cachoeiro. Estamos muito felizes por mais essa conquista da categoria, que é tão importante para o município”, salientou o prefeito Victor Coelho.

Rearmamento

Após um impasse de mais de uma década, em fevereiro de 2020, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro pode voltar a portar armas de fogo. Com isso, quarenta guardas, que cumpriram todos os requisitos do curso de formação funcional, receberam os portes, emitidos pela Polícia Federal. Além de retomarem os 49 revólveres e três carabinas que estavam retidos no 9º Batalhão de Polícia Militar, a GCM recebeu, também, doação de 41 pistolas .40 da PM.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.