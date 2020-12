Guarapari recebe primeiro voo comercial vindo de Belo Horizonte

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 58

Advertisement

Advertisement

Destino muito apreciado pelos mineiros, Guarapari, no litoral do Espírito Santo, começou a receber, nesta quinta-feira (17) voos partindo de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A rota inédita e exclusiva será operada pela Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul, com as aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove Clientes. “Historicamente, construímos uma operação especial de verão que contempla cidades exclusivas e muito buscadas neste período”, explica Roberta Jacarandá, gerente de Relações Institucionais da Azul.

Continua depois da publicidade

“A entrada desses dois novos destinos, tão queridos pelos mineiros, tem o intuito de atender aos passageiros que desejam retomar as viagens de lazer durante a alta temporada. Nossa ideia é manter as operações com a máxima segurança possível para que todos tenham a tranquilidade e confiança em voar e circular pelo terminal. Queremos sempre ampliar a conectividade de Minas Gerais com o Brasil”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.