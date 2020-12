Guaçuí volta para risco moderado no mapa de risco covid-19 à partir desta segunda (7)

Por Redação - Redação 181

Nesta segunda-feira (7), entra em vigor o 34º Mapa de Risco COVID-19 do Espírito Santo e, depois de estar em Risco Baixo desde o 16º Mapa, do dia 3 de agosto, Guaçuí retornou para Risco Moderado. Mas isso não vai interferir no funcionamento dos estabelecimentos comerciais, por enquanto, conforme determinam o Governo do Estado. São 49 municípios em Risco Moderado, 28 em Risco Baixo e apenas um em Risco Alto.

Ou seja, a partir desta semana, por estar entre as cidades de Risco Moderado, por enquanto, o funcionamento do comércio continua normal, mas os cuidados precisam continuar e somente poderão ser realizados eventos sociais e corporativos com público máximo de 300 pessoas. Ficam suspensas as atividades presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do Estado do Espírito Santo, da rede pública e privada (em Guaçuí, não voltaram as aulas presenciais, então nada muda), com exceção aos cursos de nível superior, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, cursos técnicos e cursos livres.

Quanto a bares e restaurantes, inclusive os de shopping center, poderão funcionar de segunda-feira à sábado, até às 22 horas e, no domingo, até as 16 horas. E as academias funcionam conforme as regras contidas em Portaria, com liberação das atividades aeróbicas individuais, coletivas em locais abertos e com liberação para atendimento de pessoas consideradas de grupo de risco.

Além de Guaçuí, estão no Risco Moderado, Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Nova Venécia, Presidente Kennedy, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Em Risco Baixo, estão os municípios de Alegre, Apiacá, Aracruz, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibiraçu, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Montanha, Mucurici, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, Sooretama e Vila Pavão. Em Risco está apenas o município de Mantenópolis.

Essa estratégia de mapeamento de risco da Matriz de Risco Ajustada, utilizada atualmente, está valendo desde o dia 13 de julho. Ela leva em conta o coeficiente de incidência e a taxa de letalidade dos municípios, além dos dados relativos às estratégias dos municípios, no período epidemiológico das últimas 4 semanas, ou seja, últimos 28 dias. Desta forma, todas as decisões dentro do mapa de risco, no Estado, são tomadas seguem parâmetros técnicos e orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Ufes e Ifes.

Sala de Situação

Diante do aumento de casos e de recentes mortes, em Guaçuí, a Sala de Situação da Covid-19, do município, se reuniu no gabinete da prefeita Vera Costa, na tarde desta sexta-feira (5), antes mesmo da divulgação do novo Mapa de Risco. Na pauta, tomada de ações para tentar evitar o contágio da população, com a higienização e desinfecção das ruas da cidade. Além disso, é preciso que toda a população faça sua parte, utilizando máscaras e fazendo uso das restrições de distanciamento e ações de higiene, nas ruas e empresas da cidade. “É preciso que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, o vírus está entre nós, por isso, é muito importante que todos não relaxem nas medidas de prevenção, usando máscaras e apenas saindo de casa se for estritamente necessário”, afirma o secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso.

