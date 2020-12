Governo, Sebrae e Amunes assinam termo de cooperação Espírito Santo 100% Empreendedor

Por Redação - Redação 27

Na manhã desta terça (22), dentro da programação do Seminário Novos Gestores, ocorreu a assinatura do termo de cooperação do Espírito Santo 100% Empreendedor. Gilson Daniel, prefeito de Viana e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes); Pedro Rigo, diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e Fabrine Schwanz Dias, subsecretária de Gestão de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, representando o secretário de Estado de Desenvolvimento; assinaram o termo de cooperação.

O ES 100% Empreendedor visa aproximar o Governo do Estado dos municípios, por meio da oferta de apoio, interiorizando seus serviços, projetos e programas. Constituirá em uma ferramenta para melhorar o ambiente de negócios, aumentando a competitividade das empresas locais e atraindo investimentos privados.

A proposta é contribuir com os projetos e programas existentes para a promoção da redução da burocracia, melhorias na infraestrutura física e social dos municípios, qualificação de mão-de-obra local, facilitar o processo de acesso ao crédito, à inovação, desenvolvimento local, por meio da interiorização dos serviços do Estado, facilitando o acesso dos municípios aos mesmos e articulando estratégias para o desenvolvimento.

Serão disponibilizados gratuitamente equipamentos e mobiliários para a instalação e promoção de melhorias nas salas do empreendedor dos 78 municípios capixabas, além de serem ofertadas pelo Sebrae, capacitações e consultorias para a implantação das salas, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios dos municípios.

Segundo Fabrine, este movimento tem de ser consolidado. “Vamos lançar o edital de chamamento público e, dos municípios, precisamos de 3 coisas: um agente nomeado, espaço que funcione como Sala do Empreendedor e um termo de adesão do Simplifica. A proposta agora é de que, de fato, o Estado tenha 100% dos municípios com Sala do Empreendedor. Está lançado o desafio”.

