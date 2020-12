Fundador da Pemagran, Calbir Sandrini, morre em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 55

O fundador e proprietário da Pemagran Mármores e Granitos, o cachoeirense Calbir Sandrini, de 83 anos, faleceu na tarde deste sábado (26). A empresa é uma das maiores do setor de rochas ornamentais de Cachoeiro. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontece neste domingo (27), das 9h às 11h, no Cachoeiro Cemitério Park, no IBC. O corpo será sepultado no Cemitério Municipal do Coronel Borges.

A empresa foi fundada na década de 1970 e, hoje, está sob a direção da segunda e terceira geração da família. Com sede em Gironde (distrito de Cachoeiro de Itapemirim) e subsidiárias em estados como Minas Gerais e Bahia, o maior volume de produção das pedreiras é destinado à subsidiária equipada com máquinas adequadas para o processamento de pedras brutas em materiais acabados.

Atualmente, possui quatro pedreiras em operação, das quais extrai mais de doze variedades de materiais. Entre eles, o clássico amarelo Giallo Fiesta e Santa Cecilia Light, semi-exótico como o Salinas White e exótico como Avalanche.

