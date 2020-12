Frente fria chega ao ES nesta semana e deixa alerta para temporais em todo Estado

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 319

A primeira semana de dezembro é de alerta para temporais em várias áreas da Região Sudeste do Brasil, segundo afirmou o Climatempo. Espírito Santo, Minas Gerais São Paulo e Rio de Janeiro podem sofrer com chuva forte até o fim da semana, de acordo com dados desta quarta-feira (2).

A presença de ar quente úmido por quase toda a Região Sudeste e a proximidade com áreas de baixa pressão atmosférica vão gerar nuvens bastante carregadas nos próximos dias. A chegada de uma frente fria na próxima sexta-feira (4) vai deixar o tempo ainda mais instável e fazer com que nuvens carregadas avancem em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.

Por isso, no primeiro fim de semana de dezembro, todas as áreas da região Sudeste estarão sujeitas a temporais, incluindo as quatro capitais.

