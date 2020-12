Feminicídio em Ibatiba: em depoimento à polícia, homem alega que 'perdeu a cabeça' ao ver ex com outro homem

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 158

Em depoimento à polícia, Fabiano Gomes de Brito, 32 anos, principal suspeito de ter assassinado a facadas a ex-mulher na madrugada deste domingo (6), em Santa Clara, interior de Ibatiba, contou que ‘perdeu a cabeça’ ao ver Paloma Cristina Oliveira Pereira, 28 anos, chegar em casa com outro homem. Ele se entregou na Delegacia Regional de Ibatiba nesta segunda-feira (7), acompanhado pelo advogado.

Para o delegado titular, Cláudio Rodrigues, Fabiano contou que ele e Paloma planejavam reatar, e mesmo separados há dois meses, e com medida protetiva contra ele, o casal se encontrava escondido da família, mas a polícia não acredita na versão sobre a retomada do casamento.

No domingo, Paloma saiu com alguns amigos e por volta de 00h, voltou para a casa acompanhada por um rapaz. Ao perceber a presença do ex na casa, ela enviou uma mensagem para a cunhada, avisando que Fabiano estava escondido na residência.

O rapaz, que acompanhava a jovem foi embora, e em seguida, o ex-casal iniciou uma discussão, que chamou atenção dos vizinhos, que imediatamente acionaram a PM. Enquanto contava sua versão, o homem afirmou que ficou furioso ao ver Paloma com um outro homem, já que ele acreditava que os dois tornariam a ser um casal.

Paloma já havia registrado queixas por agressão, tinha medida protetiva conta o ex, e constantemente era ameaçada por ele, mas, não acreditava que Fabiano seria capaz de matá-la, já que os dois eram pais de três filhos.

Para Rodrigues, a elucidação do crime e a prisão do suspeito poucas horas após o fato ocorreu por meio do desempenho das equipes da Polícia Militar – que preservou o local do assassinato, e fez buscas na região, colhendo informações importantes – e da Polícia Civil – que chegando ao local, fez uma varredura na casa, e encontrou uma jaqueta molhada no varal com roupas secas, [chovia naquela noite] e dentro dela, a carteira com a identificação do homem – além de convencer o suspeito a se apresentar.

Ele vai responder por feminicídio, e pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão. Ainda ontem, Fabiano foi transferido para Centro de Triagem de Viana.

Veja os detalhes do caso com o delegado Cláudio Rodrigues

